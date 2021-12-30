台東縣南迴路段元旦連假多處實施交通管制。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

根據觀光業者統計，跨年和元旦連假台東旅宿訂房率破9成，台東縣警察局預估12月31日、1月1日台9線南迴公路由屏東往台東返鄉及旅遊車流高峰，1月2日為收假，由台東往屏東車流高峰，大武分局及關山分局分別針對南迴公路多良、金崙段、台9線、台20線及197縣道及觀光熱點加強交通取締。

大武分局第4組長詹勳昌表示，為確保元旦連假期間交通順暢，大武分局配合大武工務段針對轄區易壅塞路段實施交通管制措施，包括駕駛人至多良火車站景點旅遊，走外側車道，車道分流管制。金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉及橋上停車駐足等。

台東縣警局關山分局針對轄內易壅塞路段及觀光熱點加強交通取締。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警局關山分局針對轄內易壅塞路段及觀光熱點加強交通取締。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

針對金崙村至金崙大橋北端路段，從12月31日中午12時起至1月2日晚上8時止禁止北上、南下通行（客運除外），一律由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。另外，元旦連假期間每日7時至上午10時、下午4時至晚上7時，南迴公路金崙至壽卡段禁止砂石車由台東往高雄行駛。

台東縣警局關山分局針對轄內易壅塞路段及觀光熱點加強交通取締。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣南迴路段元旦連假多處實施交通管制。（大武警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

此外，關山分局第4組組長張淵瑜將在元旦連假針對縱谷地區熱門景點，如關山親水公園、關山農會米國學校、池上客家園區、池上牧野度假村、鹿野高台觀光茶園、鹿野四維路脫線牧場等易壅塞路段加強交通指揮疏導，並針對超速、雙黃線超車、酒駕、未繫安全帶、無照駕駛及路口未禮讓等交通違規加強取締；其中更不分晝夜實施酒駕路檢勤務，以落實「酒駕零容忍」。

台東縣警局呼籲駕駛人勿酒後駕車及超速、任意超車、疲勞駕駛，警方將於易肇事地點、路段，加強交通稽查，以維護用路人交通安全。

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