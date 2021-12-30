大陸女星周迅和美籍華裔演員高聖遠2014年閃婚，婚後卻屢傳感情不睦，2020年底雙方在微博同時官宣離婚，6年夫妻情正式結束。近日，周迅在節目中難得自揭過往情史，認為不擅長談戀愛，最後才發現對自己並不夠了解。

周迅最近在綜藝節目《很高興認識你》第二季中，與阿雅、楊丞琳坐在婚紗店裡聊天，阿雅直球問周迅對婚姻的看法，她先是深呼吸一口氣，沉默幾秒後尬笑回應：「不要問我好不好，我很嚮往（但）我沒有資格。」這番話令人聽得心疼。

周迅自認沒資格分享結婚的看法。（圖／《很高興認識你》節目截圖）

接著她們三人換到另外一個場景聊天，楊丞琳說婚前媽媽就有提醒婚姻是一場賭注，因為不管是男人或女人，婚前和婚後都有可能會變，周迅則接話表示，過往喜歡的對象父母都不會反對，支持她去經歷感情的酸甜苦辣，「我覺得總結下來，我覺得是我對我自己的不了解。」

周迅認為在感情路上，還沒有很了解自己。（圖／《很高興認識你》節目截圖）

周迅自剖認識一個人之前，可能不太會清楚的分析對方，就直接墜入愛河，「如果我在未來的日子還想要一個相互都更好的情感，就是需要學習的。」她也提出現在的擇偶條件，除了要有才華、誠實、幽默、責任感，還有符合自己的審美觀。

周迅過往談感情都會高調認愛，2014年與高聖遠交往70天就火速閃婚，婚後卻屢傳男方喜愛流連夜生活、夫妻分居等，直到去年網友發現高聖遠的IG刪光所有與周迅的合影，微博還瘋傳一張他親吻長髮正妹的照片，婚變傳言燒到熱搜榜，隨後周迅、高聖遠共同在微博官宣離婚，PO一樣的內容「祝安好」。