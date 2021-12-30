元旦假期將至，桃園市大溪區及復興區有許多觀光遊憩景點，警方預判大溪區聯外道路、交流道，將出現大量返鄉及出遊車潮，大溪警分局特別提供建議替代道路，同時警方也將派員於易雍塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，易雍塞路段及替代道路規劃如下：

一、國道1號平鎮系統交流道封閉南向入口匝道時段：110年12月31日(星期五)0時至12時

二、易雍塞路段：

1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、桃59-1線、台4線；6、兩蔣文化園區；7、台7線14.5K商圈 。

三、復興區台7線建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

四、大溪市區建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園方向遊客建議由大鶯路接桃56線往桃園區或直行往新北市鶯歌區。

五、大溪老街停車位有限，如遇停滿建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，民眾可享受漫遊步行至大溪老街。