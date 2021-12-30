太魯閣天祥地區「梅」翻了！隨著近日冷氣團南下，太魯閣天祥地區的梅花已陸續開約4成左右，如冷空氣持續發威、1月中旬將有望欣賞整片梅林，想賞梅可得把握絕佳時機。太魯閣晶英酒店前方的梅園、福園以及臨近的文天祥公園皆是最佳賞花處，旅人可以漫步林間靜賞詩情畫意，或是打卡紀錄雪白花海盛況。飯店邀請旅人踏上一場尋梅之旅，推出「冬綺．一泊二食住房專案」，雙人成行官網優惠平日每人5100元起，欣賞梅花迎風綻放，度過雅致峽谷假期。

太魯閣晶英酒店坐擁太魯閣國家公園內、中橫公路路段中最佳的賞梅景點，不必遠行、整片花海即在眼前，抬頭仰望還可欣賞山嵐舞曳，每年冬季，熱中打卡的網美或是附庸風雅的愛花人士都不忘來此一遊，太魯閣晶英也成為賞梅之旅的最佳住宿首選，在群山環抱下享受與盛開白梅的互動時刻，堪稱人生一大樂事。

白天賞梅行程結束後，夜晚的太魯閣晶英也很精彩，於頂樓池畔火盆區參與原住民音樂會，圍著溫暖的火光在峽谷一同歡唱，仰頭即是滿片星空，整座國家公園都沉浸在暖心的冬日浪漫氛圍中，適合情侶及家庭共遊，註記冬日的美好。

太魯閣晶英酒店即日起至2021年3月31日推出的「冬綺．一泊二食住房專案」雙人成行平日每人5100元起，專案內容包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或自助晚餐，住宿期間可以免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以上價格需另加一成服務費。