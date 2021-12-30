Omicron新冠變種病毒肆虐全球，促使投資人避開風險性資產，是本月加密貨幣價格走跌的主要原因。

今年以來以太幣價格大漲超過400%，但可能在12月創下自2020年3月以來的最差表現。

比特幣今年以來的漲幅可望比標普500指數的報酬率高出一倍，瑞波幣今年以來大漲逾200%，但這個月這兩個數位貨幣都交出了兩位數的跌幅。

數位貨幣投資公司BKCM執行長兼創始人Brian Kelly表示，隨著Omicron病毒出現以及美國經濟有些停滯，許多使用比特幣作為順循環（pro-cyclical）通膨避險工具的宏觀基金，都已經決定在整個12月進行獲利了結。

Blockchain Coinvestors合夥人Lou Kerner表示，ESG（環境、社會和企業治理）投資以及對能源使用的擔憂，也是近來加密貨幣走跌的主要因素。

Kerner接受媒體訪問時表示，現在加密貨幣採礦機的「工作量證明」（proof of work）因其消耗的能源而備受投資界批評，但如果你深入了解，會知道大部分的能源是無法運用於其他任何方面，那麼相對於我們從中獲得的巨大價值，我認為明年能源問題可能變得沒那麼重要。

12月加密貨幣概念股的股價跌幅大於加密貨幣本身的跌幅。MicroStrategy本月以來股價下跌約21%，Riot Blockchain跌38%，Marathon Digital跌31%。在投資人心中，加密貨幣走勢與相關股票是密切連動的，但Kerner認為這一點似乎正在發生變化。

雖然加密貨幣在今年最後一個月的表現欠佳，但BKCM執行長Kelly仍然看好比特幣的展望，並預期到2022年底，比特幣價格可能站上10萬美元。他並表示元宇宙的出現也正在吸引投資人的目光，「你會看到很多其他的數位幣，無論是在元宇宙、遊戲，還是去中心化金融市場，這些數位幣都運行得很好。創投業、新資金，以及像我這樣的基金，都會特別注意那些早期的成長機遇。