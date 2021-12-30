台股2021年今（30）日封關，寫下周線、月線、季線、半年線及年線五線齊漲的亮眼表現，個股綻放不落人後，尤其股后信驊（5274）領頭AES-KY（6781）及聯發科（2454）等二檔千金股，共有17檔上市櫃股合體創歷史新高。

台積電封關日股價卻步，但台積電供應鏈股價則百家齊鳴，多檔股價連續創高股，都與台積電供應鏈相關。據統計，今天股價創歷史新高的上市股有聯發科、AES-KY、辛耘、上品、泰鼎-KY、達興材料、帆宣、至上等7檔，而上櫃則有杏昌、由田、光頡、信驊、福邦證、群翊、信紘科、上洋及元太等10檔上櫃股。

台股加權指數本周前三個交易日都收漲，但封關日收腳小跌29點，指數守在18200點之上，收在18218點，但櫃買指數愛台股，在內資力捧下大放異采，以237.55點上漲0.54％，「愛」今年最高點作收，因而造就10檔上櫃股價創歷史新高，遠比上市7檔多。