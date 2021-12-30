台灣東部海域今下午2時47分發生規模5.4地震，深度27公里，最大震度為3級，其中台北地區超有感，左右搖了大概將近1分鐘才停，讓不少民眾嚇歪。

氣象局表示，各地區最大震度分別是，宜蘭縣3級、花蓮縣2級、新北市2級、台北市2級、台東縣2級、新竹縣2級、彰化縣2級、南投縣1級、台中市1級、桃園市1級、苗栗縣1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台南市1級、新竹市1級。

對此，一名網友在PTT上發文表示，差點被剛剛的地震給嚇死，辦公室裡面的妹妹叫的超級大聲，大家瞬間腦袋一片空白，完全不知道該怎麼辦？希望今年可以平安跨年。「好可怕，真的很晃」、「台北信義超有感」、「新北也有感」、「感覺這次不小」、「羅東搖很大」、「原本還以為是頭暈」、「這次超有感」、「等紅綠燈也有感」。

台鐵局表示，今14時47分在花蓮縣政府東方92.0公里，發生芮氏規模5.4地震，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級，全線行車正常。