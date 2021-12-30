北水局以抽泥船作業助石門水庫清淤。（北水局提供／呂筱蟬桃園傳真）

今年初一波乾旱讓全台水庫告急，也突顯水庫清淤提升蓄水量的重要性，北區水資源局今年擴大石門水庫清淤，利用目前低水位時刻趕辦陸挖及增加抽泥作業，今年已完成419萬立方公尺清淤量，超越年度405萬立方公尺目標量。

北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，每年採取陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等方式執行清淤作業，而各種清淤方法當中，又以陸挖及水力排砂受到水庫水位影響因素最大，而抽泥船則是可以全年作業，不受季節或者水位高低所影響。

北水局近日發包兩標抽泥工程，其中位於石門水庫大壩前的第1艘抽泥船持續作業中，第2艘抽泥船近日組裝準備投入清淤行列。另外，興建中的阿姆坪防淤隧道工程順利，預定2022年中完工。

郭耀程指出，石門水庫今年上半年因為降雨量少、水位低，透過國軍工兵協助羅浮陸挖，加上北水局抽泥船全天候不停歇作業，終於在2021年底前達成年度設定的清淤目標，對於維持石門水庫庫容以穩定供水幫助甚非常大。