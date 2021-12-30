2019年3月15日立法委員補選的前一日，時報資訊（中時新聞網）刊登記者採訪新聞《鄭世維當選，韓才能選總統》等，中選會認為違反選罷法裁罰100萬元，時報提告後，台北高等行政法院判決撤銷中選會處分。

北高行政法院第二庭審判長蕭忠仁、李明益及羅月君審理後，判決「訴願決定及原處分均撤銷」，至於判決理由，合議庭尚未提供。

對此，時報資訊代理律師、陽昇法律事務所所長鄧湘全表示，肯定行政法院對新聞自由維護在法律上的堅持。