報導立委補選選前之夜挨中選會罰款 時報資訊抗罰逆轉勝 15:202021/12/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北高行政法院第二庭審判長蕭忠仁、李明益及羅月君審理後，判決「訴願決定及原處分均撤銷」本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019年3月15日立法委員補選的前一日，時報資訊（中時新聞網）刊登記者採訪新聞《鄭世維當選，韓才能選總統》等，中選會認為違反選罷法裁罰100萬元，時報提告後，台北高等行政法院判決撤銷中選會處分。 北高行政法院第二庭審判長蕭忠仁、李明益及羅月君審理後，判決「訴願決定及原處分均撤銷」，至於判決理由，合議庭尚未提供。 對此，時報資訊代理律師、陽昇法律事務所所長鄧湘全表示，肯定行政法院對新聞自由維護在法律上的堅持。 中二選區立委補選競爭激烈 警方積極查賄及制暴 中二立委補選投票人數統計出爐 5區共29萬5985人 #中選會 #報導 #時報資訊 #抗罰勝訴 #立委補選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳松勇留10億印尼盾給看護Yule 傳回當地媒體全報導 20:502021/12/28 娛樂 台中第二選區最新民調出爐 他8字預言結局 17:102021/12/29 政治 國民黨揭林靜儀人設大崩壞 轟為政治利益背叛醫護同仁 13:542021/12/29 政治 中二立委補選 民進黨宜蘭縣黨部號召百人跨區相挺 16:492021/12/27 政治 總統反罷免催票 稱選舉差距接近 04:102021/12/30 政治要聞 科羅拉多州連環槍擊案 旅館員工傷重不治計5死 17:192021/12/29 國際 遭影射為璞玉計畫挺楊文科 前新竹縣長林光華放話要提告 12:332021/12/30 政治 候選人涉賄選等罪 5政黨遭「連坐罰」合計開罰逾1.5億 11:542021/12/27 政治 蔡英文臉書這動作高調「挺靜昶」 藥師火大怒飆一句 09:592021/12/30 政治 林靜儀稱反對賭博介入選舉 黃子哲起底她的博弈「雙標史」 09:382021/12/26 政治 中二選區補選監票員爆爭議 李進勇力挺中市選委會：依法遴派 14:002021/12/29 政治 社會熱門新聞 碩士女為錢弒父 親弟心痛發聲「爸用薄薪養大我們」：勸不了姐 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 冷血碩士女國小走廊弒父 機車踏板運屍拖3公里「腿磨到見骨」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 父遭鐵鎚活活敲死 二女兒曝最後通話崩潰：他說晚點就回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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