人氣網紅露西Lucy（黃昱璇）為知名YouTube頻道「台灣尋奇」的一員，她的長相甜美，個性傻氣可愛，她也時常在IG和粉絲分享生活和美照，擁有將近10萬粉絲追蹤，日前她在IG上直呼自己退貨的時候，把「原味內褲」一起放進包裹寄給廠商，忍不住大崩潰。

露西日前在IG限時動態崩潰直呼，「好荒謬，到底為什麼退貨時，我會把內褲也寄給人家…」，並附上廠商寄給她的電子郵件，原來是露西要將網購商品退件給廠商，卻在封箱的時候意外將自己的內褲放進去，就這樣直接寄回去，直到廠商回信通知「應該是您錯放的商品…」，她才驚覺大事不妙。

露西因為把內褲寄回廠商大崩潰。(圖/翻攝自露西IG)

露西也很擔心那件失蹤的內褲很可能是穿過的，傻氣行為意外掀起話題。事實上，露西雖然個性傻氣卻十分敬業，反差萌讓她圈粉無數，在網路上擁有超高人氣，日前她扮成《英雄聯盟》裡的蘿莉系角色JINX，還被網友譽為是全球最像的Cosplay，狂讚她相似度高達99%。

不少網友紛紛激動直呼，「看完這個版本的cos，我覺得完全不輸國外的」、「台灣絕對沒人可以超越！」、「Lucy很意外地適合這個很病的角色，且五官相似度高」、「這是一個完美的平A，我給100分」、「說真的這個JINX跟LUCY的瘋度，真的蠻合的」、「超高還原度...這cos很非常自然」。