馮啟彥表示，根治肉癌的方式是早期發現、並手術切除乾淨，才不致一直復發。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情期間，許多民眾視上醫院為畏途，1名陳姓民眾原本右大腿有1顆腫瘤，因不敢就醫延遲診療，結果竟變成罕見的惡性肉癌，經苗栗市大千醫院手術割除，順利出院，院方提醒民眾切莫因故延遲求診，耽誤病情。

65歲的陳姓民眾在今年年初發現右大腿有一顆腫瘤，原想只是一般常見的脂肪瘤，因此不以為意。幾個月後腫瘤有變大的情況，但因當時新冠肺炎疫情爆發，他不敢到醫院就醫，直到近日覺得疫情穩定、且腫瘤仍持續增大，才到大千醫院就診。

經醫師檢查發現，這顆腫瘤為6公分大的不規則硬塊，於門診手術先行切除，經化驗後證實為罕見的惡性肉癌。由於陳先生拖了將近一年才就醫治療，腫瘤不僅長得較大，也已經向下侵襲到肌肉層，因此須由醫師另外再安排手術將其切除乾淨、以防復發，術後陳先生恢復良好也順利出院。

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，肉癌的發生率不高，發生的原因仍不明，全身只要是有肌肉的地方，就有可能長肉癌，主要的生長部位是在四肢，極少部分會出現在腹部肌肉。與其他癌症會隨著血液及淋巴擴散到其他器官不同，肉癌會一直長大，進而壓迫或影響到其他器官。

馮啟彥指出，由於肉癌在化學治療及放射線治療的效果不佳，要根治的最好方法是早期發現、早期手術切除乾淨，若腫瘤較大後才手術，常容易侵犯到肌肉、骨骼及神經，則會導致無法完全切除而一再復發的情形。

馮啟彥提醒，肉癌切除治療後，仍要記得定期以超音波追蹤檢查，確認是否有再復發。另外，今年因疫情爆發使得許多民眾身體有異狀卻不敢就醫，遲遲拖到狀況不佳時才緊急送醫治療，因此也特別呼籲民眾有症狀快就醫，才不致延誤病情。