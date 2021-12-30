王中平邀陳美鳳、亞美將逛茂谷柑果園。（民視提供）

陳美鳳邀果園老闆娘一起參與茂谷柑疊疊樂。（民視提供）

陳美鳳逛茂谷柑果園。（民視提供）

藝人陳美鳳、王中平及亞美將29日搭《黃金歲月》幸福列車到苗栗教養院送幸福後，又搭車繼續前往雲林斗六的茂谷柑果園進行直播採水果。而全身西裝筆挺裝扮的王中平一出場，被虧「是要到果園登台演唱嗎」，他說因為很重視帶陳美鳳逛果園，就思考很久，不知道要穿什麼衣服來搭配好，乾脆把演唱會等級的衣服帶來了，沒想到穿上西裝變成全場注目焦點，他也相當配合在現場接受點歌，讓觀看直播的粉絲說「這是黃金歲月茂谷柑大歌廳嗎」。

明晚就要告別2021迎向2022，陳美鳳透露新年新願望就是「希望桃花朵朵開」，不見得是要有新對象，就是希望主演的《黃金歲月》收視長紅，觀眾都能夠喜愛他們。王中平則分享自己的新希望就是零用錢可以多一點，藉機向老婆余皓然喊話，讓全場笑成一團。

陳美鳳表示，上次看到王中平到雲林的柚子園採水果覺得特別有趣，這一次剛好遇到茂谷柑的產季，王中平說擇日不如撞日，乾脆直接驅車南下，帶黑貓姐逛一下果園，品嚐一下雲林斗六的農特產。得知陳美鳳到斗六，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市市長林聖爵及地方代表都到場歡迎，讓王中平直說「好驕傲，跟女神出來排場就是不一樣！」

直播過程陳美鳳看到一整片的茂谷柑果園，開心直呼好像在日本青森的蘋果園一樣，很舒心；而且斗六的茂谷柑果園超大一片，加上天氣超級好，三位在現場就擺起了Pose拍起美照。參與直播的粉絲說誇陳美鳳可以擔任全台各鄉鎮代言人，每次直播介紹當地特產，都相當有趣又可以學到知識。這一次王中平帶陳美鳳到的斗六果園，一進場就看到果樹被蓋了一層灰，一問之下才發現是農夫幫茂谷柑防曬，所以才在成熟的樹上灑鈣粉，類似大家防曬擦粉底液一樣。

直播結束後王中平還帶兩顆巨無霸的茂谷柑說要送給「仙桃」（王彩樺飾演），彌補她這次無法到場的遺憾。大家除了在現場品嚐美味的茂谷柑以外，還玩起用茂谷柑疊疊樂的遊戲，象徵2022年會步步高升，陳美鳳表示第一次看到用茂谷柑可以做疊疊樂，超級有趣的，現場各方人馬也下來PK，只見陳美鳳三兩下就把茂谷柑疊到最高，受封「茂谷柑天后」，亞美將也說這一次大家這樣玩，過年都不玩牌了，開始手刀訂茂谷柑過年玩看誰疊最高最好運。