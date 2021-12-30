近年最複雜公辦都更案興建廠商正式底定！由新北住都中心擔任實施者的大陳單元3公辦都更案，昨日（12/29）順利完成公開評選興建廠商，經過激烈競爭後，由皇翔建設公司獲得最優申請人資格，今（30）日新北市住都中心正式對外公告。

全案（單元3）基地面積近4000坪，未來總投資規模上看300億，力拚111年底動工。

新北市住都中心今天表示，大陳地區位於新店溪畔，周邊有綠寶石綠地、仁愛公園，未來有捷運萬大線行經，生活機能不俗，然而，大陳義胞從1955年來台定居至今已66年，區內巷弄狹小、產權複雜，建物老舊及增改建情形嚴重，有公安及消防疑慮，亟待更新。透過中心主導的公辦都更，將帶動周邊單元都更的連鎖效應，提供安全居住環境，並活化公有土地，促進區域再發展。

新北住都中心董事長陳純敬表示，全案將採權利變換方式進行，皇翔建設承諾，私有所有權人分回條件一定不低於已完工的大陳單元2，且中心要求未來住宅棟之公設比例不得高於29％，並打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築。

此外，配合新北市市場改造計畫，將興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，成為地區新亮點。

陳純敬表示，市長侯友宜於今年初中心成立時即要求「全力加速大陳地區更新，拚兩年內動工」，全案中心已整合近95％所有權人同意參與都更，因此各投標團隊廠商均以業界最高規格提出規劃設計，後續將儘速與最優申請人完成簽約，並辦理法定說明會及選配作業後，儘速送市府審查，力拼111年底動工。透過公私合作建立夥伴關係，全面推動大陳地區更新，共同寫下公辦都更歷史上嶄新的一頁。