今(30)天上午台北市只有18度，但仍有近十位媽媽到行政院為家人和孩子的健康請命，呼籲院長蘇貞昌信守承諾在年底前將《菸害防制法》送進立法院審查。新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍代表發言指出，如果真要打造一個無菸之島，媽媽們支持蘇院長直接宣布全面禁售紙菸。

「禁售紙菸、守護孩子」、「速修菸防法、蘇揆勿跳票」，婦幼團體持著手板向蘇揆陳情。為呼籲行政院加大防制菸害力道，近十位媽媽跨年後的上班日還將持續3天在上下班時間繞行行政院和立法院，喚起蘇揆對全民健康的重視。

何若萍在給蘇院長的陳情信指出，2021年10月，院長您曾允諾「要在今年底把新版菸害防制法送到立法院」，最新民調也顯示，有86.7%民眾表達認同台灣需要一部與時俱進的《菸防法》，從源頭開始保護不吸菸者，這個民生法案在行政院躺好久了，離年底只剩最後倒數，不知道蘇院長還記得嗎？會不會跳票呢？

何若萍表示，如何使吸菸不影響他人、如何保護青少年遠離菸害、降低青少年吸菸率，一直是新北市家長志工教育成長協會關注的焦點，協會成員都是為人妻為人母，最不希望見到家人受到菸害；如果政府決心解決菸害，不如一次到位，像紐西蘭一樣打造「全島無菸」的環境！院長直接宣布全面禁售紙菸，讓台灣成為世界的焦點！

下一代的健康不能拖。(婦女團體提供)

媽媽們陳情表示，台灣目前吸菸人口約有346萬人，成年男性與女性的吸菸率分別約32.7%及 4.3%，推估每年超過1萬7500人死於吸紙菸的相關疾病，平均每25分鐘就有1人因為抽紙菸而失去生命，對國家整體醫療支出、經濟及社會成本的耗損更是無法估算。

根據科學研究數據，一支紙菸含有7000多種化學物質，包括250種危害物質與93種致癌物，其影響可謂無一處不傷害；媽媽們陳情指出，如真要打造一個無菸之島，就該從全面禁售紙菸，退萬步言，蘇院長至少應該信守承諾，儘速將14年未修的《菸防法》修正案送進立法院審查。

林若萍說，該協會向蘇院長陳情，表達對《菸防法》儘速修正的殷殷期盼，並期待與政府一同努力，促使台灣的《菸防法》能加速修正迎頭趕上，使台灣重新成為最具有進步價值的菸害防制國度。