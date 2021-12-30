台中市第二選區立委補選，將在2022年1月9日投票，選戰進入倒數階段，國民黨候選人顏寬恒陣營的發言人白喬茵表示，很多人問最後策略是什麼，她坦言「老實說我們真的沒有策略」；而白喬茵也提到，很佩服顏寬恒的抗壓性及高EQ，面對漫天攻擊還能完全不發脾氣、不隨之起舞。

白喬茵今（30）日受邀到廣播節目「千秋萬事」專訪，談到中二補選，她說，因為不知道最後10天民進黨會出什麼奧步，若是假的東西就無從因應，所以當然沒有策略。她認為，現在顏寬恒當務之急就是走遍大街小巷，握遍每一雙手、感受每一雙眼神的誠懇，主打「服務牌」。

至於當發言人這兩個月的感受，白喬茵坦言有很深沉的無力感，像是某些政論節目一天花6小時在罵同一個人，她質疑，這樣對當事人是否公平？而很多人都說顏寬恒很厲害，抗壓性很高、高EQ，面對這些漫天攻擊，有很多人其實早就承受不住，可是他還是有辦法挺住且完全不發脾氣、不隨之起舞。白喬茵也說，「我覺得這是他（指顏寬恒）很厲害的地方」。

白喬茵續指，之前陳柏惟怎樣被檢驗，當然顏寬恒也要被檢驗，但要看在檢驗這個候選人的同時，政府做了什麼事情，有沒有去檢驗，像兩周前尼加拉瓜斷交當然是大事，這已經是蔡總統任內第8個斷交的國家，為什麼告訴大家我們已經站上國際舞台，準備在世界發光發熱？可事實卻是一個一個邦交國斷交，到底是不是大內宣做出來的，還是說只是在騙人民而已？「芒果乾」很好賣，且好像每次選舉都奏效。

白喬茵也分享，有司機跟她聊政治，狂罵政府，說現在政府很要不得，一天到晚在操作統獨，到底關老百姓屁事，現在很危險的地方是，人民對於意識形態的重視，遠遠超過對自身生活的重視。該司機還說，油、水、電費漲了，有去檢討政府應該有所為、有所不為嗎？