尖石國小原住民文化「愛的書庫」揭牌啟用，縣府秘書長陳季媛（中）頒發感謝狀給贊助單位。（羅浚濱攝）

幸福竹縣愛閱讀！全國第二座、新竹縣第一座原住民文化「愛的書庫」，30日在尖石國小泰雅傳統樂器演出及部落耆老祈福聲中揭牌，贊助單位提供50箱共1500本國內外原住民文化相關讀物，學生們對精美圖書都愛不釋手，有助該校轉型「泰雅美學」為核心的實驗小學。

縣府秘書長陳季媛頒發感謝狀給台灣閱讀文化基金會、新竹物流等贊助單位，肯定這座書庫讓原鄉孩子更理解原住民文化，也有助新竹縣多元文化教育的推動。

台灣閱讀文化基金會董事何正卿表示，「愛的書庫」秉持「共讀分享，智慧循環」理念，盼能讓閱讀習慣更普及，自2005年起自全台已有351座書庫及海外1座書庫，提供115萬餘本圖書，累積閱讀達6246萬人次，在新竹縣設置19座愛的書庫，包含英語、多元文化及數位書庫。基金會也推動數位閱讀，並安排作者與學生面對面等活動。

贊助單位之一緯創資通總經理賴育民表示，這次活動是由福委會發起，透過同仁們合資捐贈尖石國小書庫，希望為在地學校閱讀資源盡一份心力。

教育處長楊郡慈表示，新竹縣今年參加教育部「閱讀磐石獎」，囊括績優學校、閱讀推手個人組及團體組共計10個獎項，成績是歷年來最優，其中，國教署委請中央大學辦理的2021「明日閱讀日－晨讀運動」，躍升全國第三名、全國進步獎第三名。

110學年度起，教育處與文化局攜手推動製作全縣國小「樂讀卡」，打造一張陪伴孩子成長的借閱證，家長亦可透過APP關心孩子的借閱情形，同時也與學校內建置自動借閱設備，提供孩子獨立操作的機會，將逐年完成國中小樂讀卡、自助借還書機的建置。