國防部三軍司令部每年均編列大筆的「敦親睦鄰」預算，立法院外交國防委員會今天審議陸軍111年度預算，朝野通過國防部補助全台各鄉鎮敦親睦鄰費，其中陸軍在15個縣市油料及彈藥庫睦鄰費高達2億4000萬，其中高雄市獲補助4600萬元，榮登全國最高。

根據陸軍預算書內容，陸軍在111年度編列2億4000萬元睦鄰經費，獲補助最多的前三名依序是高雄市4600萬元、連江縣3400萬元、澎湖縣2400萬元。

軍方人士表示，陸軍在高雄地區的軍事單位、學校及訓場相當密集，因此補助相對就高。另外桃園市為衛戍首都重鎮，包括六軍團、601旅、砲兵群、化兵群及工兵群等主要部隊所在地，計需2200萬元。

此外則是離島金門縣2200萬元、十軍團及陸軍602旅所在地台中市1800萬元。其餘獸島補助排列多寡，分別是台南市1600萬元、基隆市1200萬元、花蓮縣1200萬元、新竹縣1000萬元、新北市、南投縣、嘉義縣600萬元、新竹市400萬元、台東縣200萬元。