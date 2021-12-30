高市府衛生局媒合業者在高雄前鎮區興仁國中創辦亞望沙龍日照中心，也是全國第一所設置在國民中學的日照中心，希望能達到老少共融的目的。（洪浩軒攝）

國內逐漸進入高齡化社會，高雄市長陳其邁喊話達成「一學區一日照」的目標，高市府衛生局媒合業者在高雄前鎮區興仁國中創辦亞望沙龍日照中心，也是全國第一所設置在國民中學的日照中心，希望能達到老少共融的目的，並落實「在地老化」長照政策。

國內首間利用國中餘裕空間打造的高雄前鎮亞望沙龍日照中心30日正式啟用，地點位於興仁國中善樓2、3樓，以8間教室打通建成，共可提供60名長輩日照服務，亞望沙龍日照啟動儀式特別找來校內的國中生及幼兒園學生前來共襄盛舉，希望在公私協力的運作下，讓校內學生有機會與長輩互動，並適度導入認識老化進程的生命教育。

高市府祕書長楊明州表示，少子化、高齡化社會都是國家的重大議題，高雄市65歲以上長輩已達17.4％，前鎮區更是超高齡區域老年人約占19.24％，所以老年照顧更顯重要，感謝校方願意提供8間閒置教室，讓在地的長輩擁有良好的照護環境，亞望沙龍日照中心的1樓是非營利幼兒園，2、3樓收托日照長輩，可以想像老幼共融的溫馨畫面。

高市府衛生局副局長蘇娟娟表示，高雄市運用學校閒置空間建置日照中心的有大同國小「福樂學堂」及鼓岩國小與建國國小，而國中方面興仁亞望沙龍日照中心與非營利幼兒園結合的模式也是全國首創，除了可讓幼兒學習認識、尊敬長輩，拉進老幼及社區間的距離，也能讓長輩能在熟悉的場域有尊嚴地在地老化。

蘇娟娟表示，因應國家「一學區、一日照」的政策目標，高市91學區，目前已布近8成的日照據點，高市府會因地制宜，提供適用的日照模式。前鎮亞望沙龍日間照護中心預計收托60人，符合長照2級以上的失能或失智長輩，一般戶約收費16％，中低收入長輩約3％，而自費接受照顧者每月最高收費1萬8000元。