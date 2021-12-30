北青非營利幼兒園在課程規畫上將教學與在地生態文化結合，將生命教育融入課程中，鄭文燦30日與大班幼生一同布置生態魚缸，替小魚打造舒適的生活環境。（陳夢茹攝）

桃園市八德區北青非營利幼兒園於10月1日啟用開學，市長鄭文燦30日前往視察，與幼兒們一起跨年、發紅包、做生態魚缸。鄭文燦指出，市府近年積極增設公立及非營利幼兒園，今年增加10園43班招收1141人，明年預計增加15園116班招收3030人，將繼續提供市民更平價、優質的幼教服務。

鄭文燦表示，北青非營利幼兒園斥資4939萬865元建置，教育部補助3254萬元，其他由市府自籌，今年10月1日開學，招收3至5歲混齡班共5班150名幼生、2歲專班共2班32名幼生，由財團法人三之三生命教育基金會經營管理。

鄭文燦說，桃園近年來有眾多年輕家庭移入，今年公立及非營利幼兒園增加10園43班共1141人、明年預計增加15園116班共3030人，多了10個幼兒園、明年會再多15個幼兒園，自他上任這8年任期以來，已經增設公共化幼兒園94園327班共9283人，會持續增設公立及非營利幼兒園，讓家長「甜蜜多一點、負擔少一點」。

北青非營利幼兒園在課程規畫上將教學與在地生態文化結合，以幼兒熟悉的八德生態埤塘公園作為主題，並將生命教育融入課程中，與大班幼生一同布置生態魚缸，把水草、石頭及造景放入魚缸中，替小魚打造舒適的生活環境。

鄭文燦與教育局長林明裕也一起和幼生製作祈願小卡並掛上祈福天燈、迎春杯墊、生態魚缸，和幼生一起「跨年」，期許每位幼生在新年度充滿活力、身強體壯。