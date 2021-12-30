桃園跨年晚會卡司出場時間大公開。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

高鐵站前廣場周邊開放停車路段。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

公車接駁資訊。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

2021年進入尾聲，桃園市政府觀光旅遊局主辦「Meet遇見桃園」跨年晚會於31日晚間7點在高鐵站前廣場熱鬧登場，今年邀請三金主持人黃子佼與主持新星宇珊擔綱主持，表演卡司由人氣歌手 Bii畢書盡開場、韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye詹雯婷、熊仔、吳卓源以及金曲歌后艾怡良等進行精彩表演。

倒數前壓軸由「千萬點擊天團」八三夭，帶來媲美專場演唱會規格的豪華演出，在跨年的最後一刻，由市長鄭文燦帶領民眾一同倒數，在100秒璀璨煙火中積極正向地迎接2022年，倒數後壓軸則由金曲歌王李玖哲深情獻唱。

因應跨年晚會湧入之龐大人潮及車流，市府也制定交通管制及疏運措施，並加強各項交通管制措施之宣導，以維護交通順暢及確保民眾安全。

包括高鐵站前館場周邊實施三階段管制，自行駕車者除可利用周邊公共及私人停車場外，可將車輛停放於周邊開放停車路段，詳細資訊如下：

(一)開放時間：110年12月31日（星期五）16：00至110年1月1日（星期六）02：00。

(二)開放路段：

1.中壢區青山路（青心路至青雲路）。

2.中壢區領航南路三段（不含）、青雲路、青溪路與青松街所圍範圍內道路。

3.中壢區新生路、致維街、致善路與致祥一街所圍範圍內道路。

(三)開放方式：開放車輛路邊及紅、黃線停車，惟交叉路口、公車站牌10公尺內、消防栓5公尺內及橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者不開放停車。

三、大眾運輸相關資訊

(一) 公車（如圖三）

1.跨年專車－桃園線(紅線)：由桃園前往的民眾18：00前可搭乘206、207公車路線至桃園高鐵站，18：00後可搭乘「紅線跨年專車」前往會場。

2.跨年專車－中壢線(綠線)：由中壢前往的民眾22：00前可搭乘170、171、5087、5089公車路線至桃園高鐵站，22：00後可搭乘「綠線跨年專車」前往會場。

(二)捷運

1.欲搭乘捷運前往之民眾可於機場捷運A18高鐵桃園站下車，並由1號出口出站，穿越高鐵車站後即可抵達會場。

2.跨年晚會當日接場捷運從110年12月31日至翌日111年1月1日41小時不收班。

(三)計程車

跨年晚會計程車排班區設置於中壢區青園路、青境路（靠站前西停車場一側），服務時間由110年12月31日16：00至翌日111年1月1日01：00。

詳細資訊可至桃園跨年晚會網站查（www.nye2022.tycg.gov.tw）市府交通局呼籲參與跨年晚會之民眾，多加利用大眾運輸以避免塞車，另為維護民眾進出場之安全，請務必遵守各項交通管制措施，本府亦將請警察局加強活動當日之執法強度。