青少年BNT第二劑校園接種開打約2周，有胸腔內科醫師表示，最近有門診中有不少打BNT後不舒服就診的年輕人。中央流行疫情指揮中心對此表示，目前共接獲43例12至17歲接種後疑似嚴重不良事件，目前皆未歸類為心肌炎。

胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書發文表示，最近門診看胸痛的患者暴增，半個月就有100多人，其中9成都是打BNT的年輕人。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至29日，BNT第二劑校園接種共施打32.0萬劑，目前接獲通報疑似嚴重不良事件共43例，分別為9女34男，症狀包括皮膚起疹、發燒、頭痛、心悸、頭暈、胸悶、胸痛等。

莊人祥表示，由於藥物不良反應通報中心（ADR）每周會將不良事件通報做研判歸類，目前還沒有第二劑接種後發生心肌炎的通報；但由於本周接種數較多，通常會在一周後陸續通報，會有時間上落差，預計下周可能會有心肌炎通報個案。

針對蘇一峰醫師表示大量青少年接種BNT疫苗後不適情形，莊人祥表示，目前尚未該醫院有通報任何不良事件，我們會再去了解。

他也提醒，文獻顯示接種mRNA疫苗第二劑後發生心肌炎機率較高，尤其是年輕男性，如出現胸痛、胸悶、呼吸困難、心悸等相關症狀，請立即就醫由醫師診斷；目前全台12到17歲青少年接種後發生心肌炎、心包膜炎者，12到17歲目前有2人住院、18到29歲為1人。