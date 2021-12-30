經過三年努力，中華電信在2021年完成組織轉型規劃，新的組織架構與團隊將於2022年登場，今日由董事長謝繼茂主持聯合布達典禮，新的組織架構同時強化總公司策略面管理規劃、運籌帷幄功能，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念，會中勉勵三大事業群及三大技術群，組改後更要攜手同心，讓公司再創高峰。

根據中華電信規劃，「個人家庭分公司」將以個人及家庭服務為核心，滿足全民安全、便利、健康、娛樂之智慧生活需求。在最優質的行動與固定網路基礎之上，依民眾需求提供差異化的智慧生活服務，為個人、家庭、社區創造價值，期許成為智慧生活的領導者。

「網路技術分公司」則主導建構符合萬物互聯需求、最有價值、最值得信賴的資通訊基礎平台，並致力打造以軟體技術為核心的新世代雲化智慧網路，透過「行固融合」、「雲網融合」及「架構開放」等共網、共管、機房雲端化、網路創新與智慧化等規劃，提供優質且前瞻的網路服務。

謝繼茂表示，「組織轉型」是策略轉型計畫相當重要的一環，困難度也最高。公司不斷與員工溝通，凝聚共識與方向。2021年7月起率先完成「企客體系」組織調整，2022年則由事業群與技術群接棒，啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」等三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」等三大技術群的組織調整，於1月1日正式上路。

為使2022年組織調整順利，中華電信挑選2021年最後一個上班日辦理新任高階主管布達交接典禮，由董事長、總經理親自頒授印信予新派任之個人家庭、網路技術總經理，以及電信研究院、學院院長。2022年第一個上班日將正式成立「個人家庭分公司」及「網路技術分公司」，連同既有的企業客戶、國際電信、數據通信分公司及電信研究院，形成以客户為導向的三大事業群及三大技術群，落實「以客戶為中心」的經營理念，達成組織轉型重要里程碑。