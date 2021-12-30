角板山梅花季 宛如降雪美景。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

迎接2022新的一年到來，3天連假最適合到桃園，不僅有跨年晚會可欣賞藝人精彩表演，還有復興角板山梅花季、今年新開幕的羅浮溫泉大眾池、秋冬限定的落羽松變色美景等，特色活動及限定美景等著大家闔家大小、呼朋引伴一同來賞景同歡迎新年。

龍潭大池跨年花火音樂晚會。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

新開幕的羅浮溫泉，天冷更適合愜意泡溫泉。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

精彩表演絢麗煙火 跨年晚會熱鬧一整晚！2021年進入尾聲，桃園市政府觀光旅遊局主辦「Meet遇見桃園」跨年晚會於12／31晚間7點在高鐵站前廣場熱鬧登場，今年邀請三金主持人黃子佼與主持新星宇珊擔綱主持，表演卡司由人氣歌手 Bii畢書盡開場、韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye詹雯婷、熊仔、吳卓源以及金曲歌后艾怡良等進行精彩表演，倒數前壓軸由「千萬點擊天團」八三夭，帶來媲美專場演唱會規格的豪華演出，在跨年的最後一刻，由鄭文燦市長帶領民眾一同倒數，在100秒璀璨煙火中積極正向地迎接2022年，倒數後壓軸則由金曲歌王李玖哲深情獻唱。

跨年晚會強檔卡司不容錯過。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

除了高鐵站前廣場的桃園跨年晚會，龍潭大池西岸水上舞台在12／31將舉辦「跨年花火音樂晚會」，從下午4點30分至7點30分，市府客家事務局舉辦的「桃園客家音樂接力迎新年」，邀請客家流行音樂樂團及本年度桃園客家流行音樂比賽新秀組優勝隊伍輪番開唱，7點40分起在水岸休憩廣場2樓，市府青年事務局推出「龍潭這Young最精彩」接續開唱，由新生代藝人及團體演唱，最後0點00分進行長達180秒的煙火將點亮龍潭寂靜夜空，陪伴民眾熱鬧迎接嶄新的一年！

台茂購物中心元旦公園市集 。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

角板山冬季限定美景，一年一度的梅花季又到了！角板山行館種植了296棵梅樹，是北台灣最大的梅園之一，近日梅花已陸續綻放，白色花瓣在枝頭宛如降雪美景，賞花期限預估從12月底起至1月上旬，跨年連假賞梅正是時候。

桃園市政府風景區管理處訂於110年12月31日上午10時舉辦「2022角板山梅花季-盡收梅角 山·藝遊」活動，包含古箏演奏、茶道、寫春聯、草地遊戲及市集等活動，而在111年1月1日、2日也持續辦理活動，歡迎大家民眾上山賞梅，享受冬季限定美景。

桃園泡湯新亮點─羅浮溫泉大眾池於今年11月11日正式開幕，除了既有的泡腳池外，可以同時享受其他5池特色、功能不同的湯池，如spa池、兒童池等。羅浮溫泉水溫約攝氏45度，屬碳酸氫鹽泉，色澤乳白略為透明，無臭無味，浸泡後讓皮膚光滑柔細，是俗稱的美人湯。目前冬季天冷泡湯正是時候！

桃園秋冬之際有一特色美景讓許多旅客呼朋引伴拍照打卡，就是每年11月起漸由綠變黃，再轉紅的落羽松。桃園大約有7處旅客們奔相走告的落羽松美景，包含在大溪區瑞源里以落羽松命名的「落羽松路」、種有372株落羽松的大溪區月眉人工濕地生態公園、八德區浮筧街旁的落羽松森林、霄裡大池旁落羽松林、龜山區長庚養生文化村、蘆竹區双源魚菜共生農場以及楊梅區落羽松秘境（高新街二百一十巷內）等。一株株筆直的落羽松宛如國外冬景，讓人不出國就能體驗異國風情。

台茂購物中心在跨年連假期間有元旦公園市集、日本物產展等活動。元旦公園市集自12月30日到2022年1月2日，有許多美味甜點及熱呼呼的鹹食讓旅客可逛市集啖美食。而「日本物產展」則自12月29日至2022年1月11日在購物中心內，超過30個來自日本各地的美食與特產攤位，從北海道到九州各的美食特產都在這，不能出國也可以買到日本特產美食。