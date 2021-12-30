辛丑牛年邁入尾聲，即將準備迎接嶄新的壬寅虎年，憑藉致勝心法「老虎學」馳騁商界的全國商業總會主席賴正鎰，除了商業經營有一套之外，對於舌尖美味的學問也有獨到見解，特別以自家日月潭涵碧樓酒店推出的養生富貴年菜為例，分享虎年團圓宴開運招財的錦囊妙計。

全國商業總會主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰。（涵碧樓提供）

賴正鎰白手起家，打造鄉林建設集團橫跨建設、營造、水電、旅宿業事業版圖，其中台灣頂級度假酒店代表日月潭涵碧樓更是集團的代表作，就是憑藉著致勝心法「老虎學」的精準眼光、行動敏捷、機警。除了對於商業經營有一套之外，除此之外對於舌尖上的品味也有一套獨到的見解，對於即將到來的除夕團圓宴的菜色更是重中之重，特別講究、重視。賴正鎰董事長特別分享自己的錦囊妙計，把握兩個關鍵原則「養生美味」、「富貴寓意」，就能夠在虎年吉祥如意兆豐年。

日月潭涵碧樓酒店推出的養生富貴年菜，即日起開放預訂，每道菜色都經過賴正鎰董事長的親自挑選紹興陳醬東坡肉象徵地利、涵碧日月魚頭王寓意人和，把握團圓時刻躍上虎身將吉兆引入宅邸。盼在新的一年搶得天時先機，賴正鎰的指定年菜就是「涵碧缽香神仙雞」，選用日月潭當地放養的土雞，肉質軟硬適中、鮮甜不腥，以醬色豬蹄起稠、雞肉起鮮，以陶鍋小火長時間煨煮至豬蹄膠質完整包覆在雞肉上，過程中完全不加入任何一滴水，香氣迷人、肉質入口即化。更有著「神來一筆得先機、賀歲新春萬事吉」妙語寓意。

象徵地利紫氣東來的「紹興陳醬東坡肉」。（涵碧樓提供）

有了絕佳機運後就需要乘風而起，接下來「紹興陳醬東坡肉」這道養生富貴年菜，除了有紫氣東來之意，外表金黃剔透就像塊金磚而有吉祥話「紫氣東來吉星兆、財源廣納無限好」為代表。選用肥瘦相間的台灣豬五花，以埔里紹興酒以及肉桂等香料熬煮，呈現鹹香入口的好滋味。包裝附上手工芝麻夾餅，夾取一塊東坡肉放夾於餅中，輕輕咬下芝麻的香氣與紹興肉汁香氣迷人，越嚼越香。

最後一道象徵如魚得水的重頭戲「涵碧日月魚頭王」，更是賴正鎰的宴請政商名流的壓箱寶，採用日月潭野釣富含膠質的大頭鰱，加入十多種的香料後，以傳承自江蘇天目湖料理絕活，砂鍋文火長時間煨煮至湯頭雪白，鮮而不腥、肥而不膩美味又養生，同時也蘊藏了「財氣亨通連年餘、魚躍龍門享天福」，嘗過鮮美滋味令人難以忘懷。

賴正鎰宴客壓箱寶「涵碧日月魚頭王」。（涵碧樓提供）

此外，農曆初一良辰吉時最重要的就屬走春，伴手禮也馬虎不得，涵碧樓所推出的伴手禮包含瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕步步高升提袋組，各自代表扶搖直上、金玉滿堂的吉祥寓意，送禮自用都有好兆頭。