受制於美國公債殖利率走高，周四黃金價格持續在重大技術支撐點（1800美元）附近徘徊，今年黃金價格恐將創下6年來最疲弱的表現。
目前，現貨金跌0.3%，報每盎司1798.05美元，跌破守了一周的1800美元大關。美國黃金期貨目前下跌0.47%，報每盎司1797.3美元，亦跌破1800美元。
美國10年期指標公債殖利率持穩在一個月高點附近，這提高了持有不支息黃金的機會成本。美元指數從近一個月低點小幅反彈，使黃金對於非美元投資人的吸引力降低，進而使黃金需求受到打壓。
DailyFX外匯策略師Ilya Spivak表示，過去這48小時內的漲跌不太具有任何基本面的意義，主要還是因為市場交投非常清淡，在缺乏流動性的情況下，市場波動被放大。
今年金價估將下跌約5%，創下2015年來最大全年跌幅。
Spivak表示，明年1月的第一周將提供未來走勢的線索，通膨的速度和走向，以及聯準會將採取什麼措施抑制通膨，都與金價息息相關。
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