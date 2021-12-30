由於原料短缺，暫停供應大薯條長達一周的日本麥當勞30日表示，馬鈴薯已到貨故將重新供應。

麥當勞很抱歉地表示，給消費者帶來諸多不便，將持續與進口商以及供應商合作，以期穩定日後貨源。同時，計畫在日本時間31日上午十點半，恢復賣大薯。

日前，因為加拿大溫哥華鬧水災，加上疫情當下全球物流運輸不順暢，導致從北美進口的薯條主要原料馬鈴薯貨量不足。因此，從24日開始，全日本有約2900家麥當勞被迫只能供應客人小份的薯條。