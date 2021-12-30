《國際產業》馬鈴薯到貨 日本麥當勞大薯31日重上架 15:232021/12/30 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於原料短缺，暫停供應大薯條長達一周的日本麥當勞30日表示，馬鈴薯已到貨故將重新供應。 麥當勞很抱歉地表示，給消費者帶來諸多不便，將持續與進口商以及供應商合作，以期穩定日後貨源。同時，計畫在日本時間31日上午十點半，恢復賣大薯。 日前，因為加拿大溫哥華鬧水災，加上疫情當下全球物流運輸不順暢，導致從北美進口的薯條主要原料馬鈴薯貨量不足。因此，從24日開始，全日本有約2900家麥當勞被迫只能供應客人小份的薯條。 《國際社會》Omicron橫掃全球 各國試圖在疫情下求生 《國際產業》英飛凌看供應瓶頸 恐持續到明年底 #全球 #麥當勞 #馬鈴薯 #供應 #薯條 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》「聖誕行情」持續發威 道瓊、標普500創新高 09:092021/12/30 財經 2021王道永續發展指標 台灣退步至第44名 12:012021/12/30 財經 張惠妹再創「全球第一」 首位登美國權威雜誌雙封面歌手 12:222021/12/30 娛樂 《國際金融》德銀遭罰1000萬美元 涉Euribor利率控制問題 14:322021/12/30 財經 《經濟》台灣投資環境風險 全球第3 11:592021/12/30 財經 《產業》SEMI推動半導體產業ESG永續倡議 08:182021/12/30 財經 醫療檢測、疫苗類股 長線聚光 04:102021/12/30 投資理財 《通信網路》訂單看到明年Q4 中磊封關日剽悍 12:332021/12/30 財經 《生醫股》第3張藥證到手 順藥長效止痛藥獲泰國上市許可 08:182021/12/30 財經 《其他電子》Q4業績更上層樓 帆宣攻頂登天價 10:342021/12/30 財經 《國際金融》科技領跌、醫療拖累 歐股吞敗 10:172021/12/30 財經 財經熱門新聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 陽明年終慘輸長榮 員工全炸鍋！網虧爆：都拿去做這事 - 財經 長榮霸氣給40個月 陽明年終也曝光：員工怒炸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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