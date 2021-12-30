台灣夜市美食享譽國際，更是許多外國觀光客來台必訪的重點行程。一名網友表示，全台從北到南的夜市，有9成的攤商重複性很高，逛起來大同小異，根本沒有發展當地的特色，好奇問「哪個夜市有在地文化？」貼文曝光，不少鄉民點名基隆夜市，認為基隆夜市有許多其他縣市吃不到的獨特美食，價格也合理。

原PO昨（29）日於PTT八卦板指出，夜市一直是台灣的在地文化，各縣市政府都會透過宣傳，希望民眾能支持在地攤商，但他認為全台灣從北部的士林夜市，到南部的墾丁大街，有9成的攤商都在賣一樣類似的東西，重複性很高，很少看到有特色的攤販或店家，詢問網友哪一個夜市有在地文化？

疑問曝光後，不少網友認同原PO的說法，「你今天在A縣市吃完，明天去B縣市搞不好還遇到同一家」、「被抄襲之前都是有創意啊！只能說太多人會學」、「交通發達交流頻繁本來就容易同化，一有新商品賣得好，沒多久就抄襲跟著賣了」、「夜市原本就是服務當地消費的東西，重複很正常」。

不過留言中有不少鄉民點名基隆夜市，認為基隆夜市有許多其他縣市吃不到的獨特美食，「基隆啊！算很原創的夜市」、「基隆真心棒，而且東西都算合理價格」、「基隆夜市比較特別一點，很多螃蟹」、「基隆夜市，小吃滿有特色」。