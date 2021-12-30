即將迎接元旦連續假期，目前國內仍有2成民眾尚未接種第1劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，跨年活動一定要遵守防疫規定，更呼籲「明天沒事就趕快去打疫苗。」

疫情指揮中心公布最新疫苗人口涵蓋率，第1劑為79.91％、第2劑68.05％、基礎加強劑接種率0.01％、追加劑接種率0.55％。

外界擔憂疫苗對於Omicron的防護效果不佳，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於Omircron是新興的病毒，目前還沒看到疫苗對它的清除效果，但學理上預估效果比Alpha、Delta差。

目前國內累計59例Omicron境外移入個案，其中23例已追蹤超過5天，多數曾接種兩劑疫苗，在發病後8到12天達到Ct值大於30的標準，和先前觀察Alpha、Delta相比沒有相差很遠；至於打疫苗究竟有助於縮短多少病程，有待進一步觀察和國外資料佐證。

不過陳時中強調，打疫苗對於降低重症和死亡率已經是定論，仍呼籲大家踴躍接種疫苗。他提醒，今天是2021年最後一個上班日，明天沒事就趕快去打疫苗；如果對自己身體不放心，或是對疫苗不了解，至少都先走一趟醫院，向醫師和護理人員請教，可以打的人都趕快接種；如果家人朋友還沒打，也請勸他趕快去打。