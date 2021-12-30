台南市楠西區梅嶺中高海拔梅花綻放。(陳居峰提供／劉秀芬台南傳真)

冷氣團襲台，台南市楠西區梅嶺中高海拔梅花綻放，預計元旦假期將吸引大批遊客賞花，為順利疏導大量車潮，2022年1月1日至3日，以及2月1日至6日農曆春節連假期間，南188線區道（梅嶺風景區聯外道路）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入。

氣溫驟降梅嶺梅花綻放，元旦、農曆春節加強交管。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市警察局玉井分局表示，轄區景點眾多，除了梅嶺風景區花開吸客，楠西區玄空法寺於2022年1月1至3日將舉辦萬教迎春博覽會，預計有250間宮廟前來與會，約有1萬人至1萬5000人參與，將會造成大量人車潮湧現。

台南市楠西區梅嶺中高海拔梅花綻放。(陳居峰提供／劉秀芬台南傳真)

玉井分局表示，為疏導元旦連假以及農曆春節連假期間車潮，南188線區道自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入；若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車場不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施。

玉井分局已先行協調交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，於二層坪環線產業道路單向行車管制及設置梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客停車及行車指引，並與交通局公共運輸處協調於假日編派接駁車24班次，由梅嶺資訊站至二層坪停車場來回免費接送，紓緩停車問題。

玉井分局長林獻力表示，轄區有梅嶺風景區、玄空法寺、龜丹溫泉、玉井白色教堂及南化烏山紫竹寺等知名景點，同時有曾文南化聯通管工程施工，路幅嚴重縮減，分局除不定時連線警察廣播電台，並利用公路局CMS電子看板，回報轄區最新路況，請用路人配合警方管制，共同維護優良的行車環境。