新北市教育局今與陶博館舉辦「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」，展示學生作品，而鶯歌在地東龍珠企業也承諾無償捐贈課程所需教材及獎學金，幫助培育金工人才。（蔡雯如攝）

新北市教育局今與陶博館舉辦「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」，展示學生作品，而鶯歌在地東龍珠企業也承諾無償捐贈課程所需教材及獎學金，幫助培育金工人才。（蔡雯如攝）

新北市近年積極打造鶯歌藝術城，教育局去年首推八年一貫珠寶金工班，引進產官學資源，以一條龍方式培育鶯歌藝術產業人才。教育局今與陶博館舉辦「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」，展示學生作品，而鶯歌在地東龍珠企業也承諾無償捐贈課程所需教材及獎學金，幫助培育金工人才。

教育局指出，新北市首創八年一貫珠寶金工班，為市府推動三鶯文創整合計畫的重要一環，集結鶯歌國中、鶯歌工商、景文科大等學校，銜接國中、高中及科技大學課程，讓學生從國中三年級進行職能試探，藉由產官學界資深業師教授專研技術，讓珠寶精藝扎根新北。

本次新北技職教育陶瓷金工成果展有金工設計職業試探專班、全國精品金工競賽的學生作品以及金工技術實務教師研習作品，將在陶博館展出至明年1月。東龍珠鑽石集團也與教育局簽訂捐贈合約，無償提供課程教材，並首度捐贈獎學金，學生只要在國中技藝競賽金工主題獲獎，並留在新北就讀相關設計群科，便可獲得1萬元在地就學技職獎學金。

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示，台灣技職教育曾經失落了10幾年，現在是時候想如何再造光輝時代，未來有80％產業會被AI取代，但珠寶金品工藝有著不變的價值，絕對不會被取代，因此鼓勵學生多多磨練技藝，希望透過跨域的合作，讓珠寶金工產業升級化，待疫情結束後，也希望將八年一貫金工教育成果帶至國外參展，讓世界看到台灣的精密技藝。

教育局長張明文表示，新北在有限師資設備及材料資源下，要突破現有教育機制推動金工教育並不容易，但在結合業界、民間工會力量下，首創八年一貫珠寶金工專班，希望藉由產學攜手2.0的方式，推動技職教育發展，這次與陶博館合作展出，更創先例，希望學生作品可以藉由這次展出機會，被更多人看見，進而更有自信邁向國際。