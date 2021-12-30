交通義勇警察為城市的付出功不可沒，其中一名服務超過21年的女義交羅玉嬌，一開始用工作之餘時間，沒想到越做越有興趣，她說，在這份工作上得到滿滿的成就感，遇到困難，她就用人生經驗慢慢消化。

被獲選為110年績優交通義勇警察的羅玉嬌，出生於民國47年，21年前她受表姊、表姊夫之邀，就來到了鹽埕中隊服務擔任義交，當年早上在市場擺攤賣衣服，下半天就當義交，可說是相當忙碌，沒想到一晃眼就21年了。

提到工作內容，羅玉嬌說，一開始上工真的很緊張，但只要一站到路口，內心就噴發滿滿責任感，遇到任何狀況都告訴自己要想盡辦法，心中沒有雜念，只有馬路車子及行人，專心做眼前的事，也因此她在工作上，找到滿滿的成就感。羅玉嬌表示，在值勤過程中，只要遇到塞車狀況，就得快速到路中疏通，遇到車禍也要趕緊引導不要塞車，甚至二次事故發生。

不過身為訓練有素的義交，除了指揮交通，還得身兼多職，甚至當起「人體版Google地圖」，引導指路，羅玉嬌說，因此被派到新點時還得花時間去熟悉附近環境。而值勤過程中，也會遇上情緒失控或不可理喻的民眾，告訴自己只能心平氣和來應對，千萬不要起衝突，現在的她，遇到任何狀況都不怕，自己的個性、脾氣也都因此改善許多。

目前羅玉嬌已經退休，現在的她全心全意投入義交和志工行列，不過，年齡屆滿65歲她就要從義交位置就要退休了，雖然平時得風吹雨淋，但她不喊苦，努力地守護市民的交通安全。