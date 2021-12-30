財政部表示，2022年起財政部將實施「利民減負擔、便民用數位」共計有10項財政措施，協助民眾及企業因應疫情變局化危機為轉機。

一，基本生活費調高到19.2萬元，增加1萬元：財政部表示，預估受益戶數229萬戶，稅收影響達146.44億元，民眾2022年5月申報所得稅適用。

二，遺贈稅免稅額調高：遺產稅免稅額從1200萬元提高到1333萬元；贈與稅免稅額從220萬元提高到244萬元。

三，電動汽機車免貨物稅、使用牌照稅：該優惠至2025年12月31日，電動汽車貨物稅部份，免稅部分以完稅價格140萬元為限，140萬元以上減半課徵。

四，稅捐稽徵法修正：修正重點滯納金每2日加徵1％、改為3日加徵1％，總額15％調降為10％；繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行的金額由「半數」調降為「1／3」；營利事業違反憑證義務罰鍰計算由按查明認定總額「處5％」修正為「處5％以下」。

五，與沙烏地阿拉伯租稅協定生效：明年起所得來源國可適用協定減免優惠，有效減除雙重課稅。

六，當沖交易稅減半為千分之1.5％：優惠延續到2024年12月31日止。

七，《生技新藥產業發展條例》：提供租稅優惠期間延長10年，至2031年12月31日止；增訂CDMO（委託開發暨製造服務）購置設備投資抵減及個人天使投資人租稅優惠，同時將研發支出投資抵減率調整為25％，鼓勵生技醫藥產業朝向研發與製造並重發展。

八，《產業創新條例》延長智慧機械及5G通訊系統投資抵減優惠年限延長到2024年12月31日，並且「資通安全產品或服務」納入投資抵減優惠項目，將有助於推升新一波投資動能。

九，手機報稅更方便：明年利用手機報稅能夠編修扶養親屬及連結到線上版修改各項申報資料，並且納入行動支付、電子支付繳稅。

十，提供遺產稅申報稅額試算服務：透過系統跨領域整合金融遺產、不動產；汽車資料，符合條件的遺產稅案件提供申報稅額試算通知書，民眾只要線上確認內容無誤或簽章寄回就可以完成遺產稅申報。