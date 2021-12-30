財政部台北國稅局表示，109年度綜合所得稅結算申報應補稅案件，將陸續於12月下旬寄發核定稅額通知書及繳款書，限繳日期為111年1月11日至111年1月20日。

國稅局官員提醒，民眾近期收到補稅通知書時，若發現有記載、計算或重複等錯誤時，可檢附證明文件及更正申請書，盡快在期限內向戶籍所在地國稅局申請更正。但如果核定稅額通知書及繳款書內容無誤，民眾應在期限內完成補稅，以免逾期遭加徵滯納金，每三天加徵1％，最高為10％。

根據財政部財政資訊中心最新統計，全台109年度綜合所得稅需補稅者約117704個申報戶，合計補稅金額約55.74億元。

依五區國稅局轄區補稅戶數與稅額，台北市有22656戶、19.15億元，高雄市有11520戶、4.21億元。

而北區國稅局轄區內（新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭、花蓮、金門、馬祖）為47467戶、19.95億元；中區國稅局（苗栗、台中、彰化、雲林、南投）為22872戶、7.83億元；南區國稅局（嘉義、台南、屏東、台東、澎湖）為13189戶、4.6億元。