財政部促參司指出，我國2021年積極研修促參法及相關法規計15 項，並將透過協助審查促參案件前置作業、深入追蹤輔導招商不成案件、協助處理履約爭議及督導考核主辦機關四大策略，積極輔導各主辦機關，擴大促參推動量能。

近年因疫情嚴峻，造成各項招商引資的活動受到限制，但財政部利用疫情嚴峻期間，提出促參法修正草案並研修或新訂相關法規，如民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法、申請保證金收取及返還參考原則與議約及簽約作業參考事項等共15項，數量為歷年之最。除增加辦理誘因外，明確規範公告、甄審、議約等程序及步驟，讓主辦機關能更安心及放心的推動促參案件。

財政部促參司指出，引進民間資源投資公共建設除依促參法辦理外，尚可依其他法令辦理，截至2021年12月28日，2021年促參案件總簽約件數為132件、民間投資金額合計為1246億元。

其中，依促參法辦理件數為63件、136億元，明顯低於2020年的360億元。

促參司強調將積極檢討並構思對策，除持續優化促參法制環境外，未來將透過協助審查促參案件前置作業，協助主辦機關更能核實評估可行性，進而訂定出妥適招商文件；就招商不成案件透過會議或現勘方式深入追蹤輔導；協助處理履約爭議及辦理督導考核以督促主辦機關四大策略，具體協助主辦機關。

目前促參司正著手研析促參案契約期間屆滿之優先定約、資產總檢查及移轉機制等相關作業程序，讓優先定約程序更趨完整，持續優化促參法制環境。