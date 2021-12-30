日盛投信30日表示，根據越南計畫投資部統計資料，今年累積至11月越南的外資直接投資（FDI）承諾金額已近265億美元、總額高於去年同期，更值得注意的是，FDI企業註冊增加投資的規模激增、達80億美元以上，年增達26.7％，包含南韓LG Display今年度增加投資21.5億美元，顯示即便今年新冠疫情因素，但日、韓、中國及新加坡等國都對越南的長期投資資金仍相當熱絡。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南股市的投資資金更是暢旺，除了銀行開戶數已遠遠超越一億戶之外，觀察越南證券交易戶數：2019年底疫情前僅約237萬戶，2020年全球市場雖然面臨嚴峻的疫情，但是加入越南股市的投資依然熱絡、證券交易戶數在越南在地投資人踴躍參與不斷增加。

截至2021年11月戶數已達408萬戶，較疫情前翻倍成長，如此的投資熱潮更活化股市表現，2021年統計至11月交易量已較2020全年成長128％，除超越1700億美元、更超越新加坡這個成熟市場水準，充沛的資金行情促使越南胡志明證交所指數續創歷史高點、近一年報酬率成為全球主要股市領頭羊，這股資金熱潮正值開始。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據越南政府的最新數據顯示，隨著當局自10月起逐步鬆綁防疫措施，製造業獲得提振，出口也持續復甦，第4季成長優於預期，且旅行、觀光業、國內消費增加和刺激措施，料將加快明年復甦步調。10至12月GDP較去年同期增加5.22％，高於彭博分析師預估的3.7％，顯示越南經濟已由前一季的低迷復甦。國際貨幣基金（IMF）估計，越南2022年經濟成長率為6.6％，因全球性的跨國企業持續保有在越南投資的意願，也為股市後市提供有效支撐力。