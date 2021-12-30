A股三大指數30日開盤漲跌不一，滬指收復3600點。盤中股指震盪上行，軍工、白酒、煙草、券商股活躍，元宇宙、雲遊戲、智慧財產權保護等傳媒股掀漲停潮；物流、港口航運集體重挫。

午後指數橫盤整理，中藥、冰雪產業短線拉升，三胎概念持續走強；鹽湖提鋰概念股大幅下挫。總體來看，節前效應初現，兩市延續結構性行情，北向資金淨流入超人民幣（下同）120億元，個股漲多跌少。

具體看，截止收盤，滬指報3619.19點，漲0.62％，成交額為4139億元（上一交易日成交額為4104億元）；深成指報14796.23點，漲0.97％，成交額為6.39億元（上一交易日成交額為5869億元）；創指報3322.79點，漲1.25％，成交額為2433億元（上一交易日成交額為2220億元）。

從盤面上看，雲遊戲、智慧財產權保護、元宇宙概念股漲幅居前。物流、鹽湖提鋰相關類股跌幅居前。