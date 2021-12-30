農曆新年連假有九天，預估消費者在家用餐的需求大增，台北晶華酒店除推出多款中式年菜套組，再加碼推出數道單點大菜，包括有：「晶華軒」主廚鄔海明拿手的「生磨杏汁花膠湯」、「迎彩紅龍蝦泡飯」，以及選用兩隻總重量超過一公斤的鮮活大沙公烹製的「乾燒沙公滿堂紅」等三道好料大菜，年節9天、天天都可以在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台點用得到，每份2680元起，1月16日前預購、可享9折優惠。

市面上的年菜選項大多是成組成套，雖然前菜、主菜、湯品、甜點樣樣俱全，但全家人都愛吃的那一道、餐廳最著名的那一道、或是主廚最為拿手的那一道，未必會在組合當中。所以晶華酒店特別請主廚團隊開出另外一系列的單點佳餚，以「加菜」的概念讓成套的年菜更加豐富。晶華軒主廚鄔海明表示，這一系列加菜的特色都是於酒店內各餐廳長銷熱賣的招牌品項，是很多客人來用餐時必點的佳餚，過年連休在家，品嘗各式應景年菜的同時，這些菜更可以滿足饕客們的味蕾。

主廚加菜料理中的「生磨杏汁花膠湯」是香港人在冬天潤燥的傳統煲湯，食材除了基本的豬腱肉外，主廚還選用了花膠提鮮，一起加入生磨的南北杏汁中燉煮，成品濃郁香滑，清肺養顏，每份2680元。另一道「迎彩紅龍蝦泡飯」是由晶華軒的鎮店招牌料理「鱈蟹西施泡飯」變化而來，主廚以龍蝦、沙公及白蝦細細熬煮成色澤鮮豔的橘紅色高湯，再搭配整隻波士頓龍蝦拆解的蟹肉與干貝等各式頂級海鮮烹煮，上桌前煮滾並撒上酥香炸米，裊裊的蒸煙雨鮮明的鹹香海味撲面而來，展現視覺與味覺的雙重享受，每份4880元。

「乾燒沙公滿堂紅」則是選用自菲律賓進口、兩隻總重量超過一公斤的鮮活大沙公，主廚烹調時會先於熱鍋中爆香薑與蒜，之後再拌入辣椒醬、番茄醬、檸檬汁和醋調勻，加入醬油、鹽、糖、水以中火慢燉，最後放入洗淨的沙公，蓋鍋悶煮約5分鐘，開蓋後倒入蛋液燴炒，最後加入蔥與辣椒而成，鮮美多汁的蟹肉浸在香濃的醬汁中，入口香氣四溢，清新圓潤的鹹香滋味老少咸宜，適合闔家和共享，每份3680元。