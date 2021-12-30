美國國防部前副助理部長奧赫曼內克（David Ochmanek），以及布魯金斯研究所歐漢倫(Michael O'Hanlon)，近日投書《國會山莊報》(The Hill)。文中建議，面對台海戰爭已成為美國最具挑戰性的威脅，美軍應加強發展小型無人機、無人水下載具，以及讓衛星多元化。與此同時，台灣則應尋求智慧水雷、機動發射的反艦飛彈，以及高機動短程防空飛彈系統等裝備的發展。

文中指出，隨著北京在內陸沙漠建造美軍艦模型以供軍事訓練之用，凸顯美國需加強嚇阻力量以制止北京對台發動攻擊。對北京而言，發動對台用兵，特別是全面入侵，將是一場豪賭；但透過兵推卻顯示，共軍很有可能成功達成其目的。

※台海戰爭可能形態

例如，大陸可能會先發動飛彈與空襲，癱瘓台灣機場、防空系統、港口、大型船艦、通訊網路與指揮管制系統；隨後才是兩棲船艦發動攻勢。此時，由於台灣的防空系統遭到壓制，共軍很可能先發動傘兵與運輸直升機進行空中入侵，隨後才是兩棲攻擊。

甚至，中國大陸還可能會打擊美國在西太平洋的軍隊與基地，包括航艦戰鬥群，試圖讓美國跛足而無法防衛台灣。面對北京的攻擊，許多美軍與美軍基地的弱點過多，而策進計畫又無法根本地解決這些問題。

好在透過兵棋推演與學界分析，指出新的作戰概念與能力，進而讓美軍可以扭轉大陸對軍事權力平衡的侵蝕。事實上，與其持續嚴重依賴西太平洋地區的大型卻容易遭瞄準的軍事載台與設施；美國更應想辦在台海與其他區域中的無法損害的據點，部署與運送大量感測器與彈藥。這樣不但可行，也更容易負擔，一旦獲得足夠數量更讓北京難以反制。

然而，美軍大部分資金都投入下一代科技─極音速武器、量子計算、導能飛彈防禦與人工智慧(AI)。這些能力的確值得美軍投資，其中部分更有助於美國未來的國防需求，AI更是已經著手進行。

美軍大部分資金都投入下一代科技─極音速武器、量子計算、導能飛彈防禦與人工智慧(AI)。這些能力的確值得美軍投資，其中部分更有助於美國未來的國防需求。圖為美海軍測試極音速助推馬達。(圖/DVIDS)

※阻止共軍取得制空權

但文章認為，足以扭轉台海戰爭情勢所需要的東西其實沒有這麼複雜。誠如前美國國防部副部長沃克（Robert Work）所云，一旦台海戰事開打，美國需要能迅速擊沉、癱瘓數百艘大陸船艦的能力，並阻止共軍在台灣領空取得制空權。

儘管要不要針對大陸武力犯台進行軍事回應，是美國總統與國會的權責；但作者認為，如果擁有阻止入侵的能力，將能提升嚇阻力，進而降低發生戰爭的機會。

怎麼樣才能達到此一目的？作者認為，在台海作戰中，美海軍的水面艦艇將處於大陸龐大的反艦飛彈部隊射程內，從而形成嚴峻挑戰。同樣地，美軍戰鬥與支援戰機部署的空軍基地，勢必也會遭到共軍的密集轟炸；加上美國本土遠在8,000英里之外，美軍將無法享受地理優勢。

儘管在安裝正確的巡弋飛彈後，轟炸機可助美軍一臂之力；但假設台海戰事開打，美軍轟炸機多數都在距離台灣10至20小時飛行小時的地方。同樣地，海軍攻擊潛艦雖然也能派上用場，但考量到昂貴的費用，海軍無法部署足夠的數量而又投入數千機器人載具，而後者又是混淆、壓制與攻擊大陸載買士兵的攻擊艦以及空中與飛彈防禦系統所必須。

※未來5到10年應發展的項目

作者建議，未解決前述困境，五角大廈能考慮在未來5到10年內，從現有預算中重新分配數十億美元來部署以下能力：

第一，大量不需要跑道、可由機動尾車發射，並以降落傘回收的小型無人飛行載具。其上可安裝廉價的感測器，以搜尋大陸船舶與飛機。這些無人機的自動目標辨識計算程式，能夠辨識目標並在其中揀選最具價值的打擊目標，並引導美軍武器加以打擊。

第二，美軍也可以部署數十艘大型無人水下載具於西太平洋巡弋，並負擔發射飛彈、布雷雨直接攻擊行駛台灣海域的船艦。

第三，儲存足夠的遠攻反艦飛彈，使美空軍轟炸機隊能對共軍持續數日的密集攻擊。

第四，美國衛星的多元化，避免依賴大型卻容易受攻擊的單一衛星進行偵察與通訊。

第五，對台灣軍隊來說，優先重點包括：智慧水雷、自機動發射器發射的反艦飛彈、高機動短程防空飛彈系統、分散式偵察與通訊系統。更進一步來說，台灣應發展能在沿海進行作戰的小型自主式細胞；即使中央指揮管制網路受到攻擊，其也能發動攻擊。

當然，仍有其他威脅可能非常重要，例如，大陸將台灣全面封鎖，導致全球貿易斷鏈。換言之，美國與其盟友必須發展相關能力與韌性，足以撐過北京發動的經濟戰。

※放棄軍事控制西太平洋

但對五角大廈來說，美國當前國家利益最大的挑戰莫過於北京犯台，華府應盡力讓北京不敢想像其可能性。甚至，華府應該放棄過去以軍事控制西太平洋地區、卻不切實際的目標，轉而尋求讓北京無法在該區域取得主導地位的有限目標為主。