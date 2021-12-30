透過「DoMo」品牌在日本投資經營民宿的摩境網科，歷經疫情衝擊進行營運轉型調整後，已通過安侯建業輔導，可望在2022年上半年取得股票代號、登錄創櫃板。公司表示，主要希望協助集團多元發展，期望疫情後能順利登錄興櫃、進而轉向上市櫃交易。

摩境網科2015年由台灣創新、分享與阿波羅等3家旅行社與豐利投資合資成立，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管銷市場，並以「DoMo」品牌在日本投資經營東京民宿。2017年在交通部觀光局輔導協助下獲國發基金入股、成為首個投資的海外連鎖旅遊集團。

摩境網科6年間成功在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、西新宿、東新宿及百人町等地開設連鎖旅館與民宿，同時積極發展餐飲事業，在東京開設首家結合台、日咖啡文化的DOMO-CAFE咖啡館、並於馬六甲成功展店。

受新冠肺炎疫情衝擊，摩境網科將營運重心自經營短租轉向長租市場，雖然過程艱辛，但經過1年調整後平均住房率恢復至7成。今年初向櫃買中心提出創櫃板申請，經過一年努力後通過安侯建業輔導，可望於明年上半年取得股票代號登錄創櫃板。

摩境網科表示，公司為第一個台灣企業以集團化、連鎖化，在發展海外連鎖旅宿的台商品牌，並首創以經營海外連鎖民宿項目申請登錄創櫃板，顯示台灣開放民宿經營20年來業者的成長與努力獲得良好成果。

展望後疫情時代，摩境網科看好露營車自駕熱潮方興未艾，開始發展全新項目插旗日本露營車租賃市場，目前已投資1億日圓添購全新露營車，選擇可容納4人住宿的車型，鎖定適合親子小家庭、深度旅行者與情侶客群，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運。

摩境網科表示，初期營運規畫投入10台露營車，目標露營車規模在2023年能突破50台、並於沖繩設立據點。執行長李奇嶽進一步指出，未來除了日本露營車市場外，也會回台發展、將DOMO-CAFE品牌帶回台灣，預計明年在台北設立據點。

摩境網科指出，集團透過跨入露營車租賃市場、經營連鎖餐飲事業擴大營收，希望透過申請登錄創櫃板開始募資、協助集團更多元化發展，也希望未來疫情後能順利登錄興櫃、進而轉向上市櫃交易。