根據周三披露的監管機關文件，全球首富馬斯克旗下火箭公司SpaceX在新一輪的股權融資中籌得3.374億美元。

據CNBC報導，在經過10月份的二級市場股票發售後，SpaceX的估值達到1000億美元。在此之前，SpaceX在4月進行的股權融資籌得約11.6億美元。

SpaceX主要投資人包括谷歌母公司Alphabet和富達投資（Fidelity Investments）。

目前全球主要的商業火箭公司包括SpaceX、亞馬遜前執行長貝佐斯的藍色起源（Blue Origin），以及億萬富翁布蘭森的維珍銀河（Virgin Galactic），這三家新興公司都已成功把素人送上太空。

根據摩根士丹利出具的報導，到2040年，太空經濟規模可望達到1兆美元。

除了SpaceX，馬斯克還擁有其他數家「未來企業」，包括特斯拉、「腦機合一」技術公司Neuralink，以及隧道建設公司Boring Co。今年早些時候馬斯克曾表示，SpaceX的火箭Starship將在2030年以前降落在火星上。