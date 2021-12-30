屏縣府30日公告明年元旦起，老人假牙補助對象除原有的原民長者及低收、中低收入戶長者外，新增設籍滿3年的一般戶65歲以上長者。（謝佳潾攝）

屏縣府30日公告明年元旦起，老人假牙補助對象除原有的原民長者及低收、中低收入戶長者外，新增設籍滿3年的一般戶65歲以上長者。（謝佳潾攝）

屏縣府30日公告明年元旦起，老人假牙補助對象除原有的原民長者及低收、中低收入戶長者外，新增設籍滿3年的一般戶65歲以上長者，全口活動假牙每人最高補助3萬，半口活動假牙每人最高補助1.5萬，初估最多有1313人受惠。

屏東縣長潘孟安指出，屏東是高齡化社會，也有很多流動人口，據他所知，許多人家住屏東但戶籍在外縣市，當中不少人是為了裝假牙，7年前他接任時就試圖扭轉這個現象，而經6年的財政調度、減債，在審慎評估縣府財政結構後，終於可以送給縣民一份大禮。

他說，近年縣府財政負擔能量相對往年充裕，於是針對屏東縣長者補助假牙裝置實施計畫再編列1970萬預算，讓設籍屏東縣滿3年的65歲以上長者也可享有裝假牙補助，全口活動假牙每人最高補助3萬，半口活動假牙每人最高補助1.5萬，明年元旦上路。

他強調，過去符合老人假牙補助第1類，即設籍屏東縣年滿55歲以上原住民或65歲以上低收、中低收入戶老人，以及第2類年滿55歲以上原住民一般戶長者，福利照舊，全屏共有45間合作醫療院所替長者裝假牙，且家數分散各地方便就醫。

屏東衛生局表示，有需要裝置假牙的長者請帶身分證、印章至各鄉鎮市戶政事務所開立證明書後，持健保卡到合作健保牙科醫院或診所檢查，由牙醫機構提出診治計畫書向衛生局提供補助申請，經審核通過後，長者即可至原篩檢醫療院所裝置假牙。

新增假牙補助對象的訊息一出後，不少長輩拍手叫好，有長輩說，裝假牙對許多家庭來說是個負擔，而今縣府替家屬減輕經濟壓力，這項政策很貼心。

屏東縣牙醫師公會理事長莊世豪表示，老人的口腔問題包含口腔組織的老化、牙周病的惡化、牙根齲齒的增加、牙齒的喪失等，在實證資料顯示上，口腔健康較佳的長者，會有較好的生活品質，也會因外貌的改變而影響社交生活，而缺牙數較少，可充分咀嚼食物的長者，其生活品質及活動能力高，運動、視覺及聽覺機能也較佳。