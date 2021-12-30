港星麥明詩人美又是學霸代表，她以2015年度香港小姐冠軍打開知名度，同時，麥明詩還是學霸代表，她是英國劍橋大學法學士高材生，還在美國紐約州律師考試獲得及格成績，雖然麥明詩近年淡出演藝圈，在著名管理顧問公司擔任商業顧問，親民的麥明詩仍樂於在網上分享大小事，她昨（29日）就在IG回顧2021年，還大方PO自己素顏嗑泡麵照。

隨著2021年即將步入尾聲，不少人都會回顧自己在這一年中的大小事，麥明詩就在IG曬照，並透露自己在2021年都很認真在工作，還自嘲看起來很糟糕，只見麥明詩在片場低頭、專心看著電腦工作，而下一張是她頂著素顏、表情無奈地在餐廳專心敲電腦，但最大的亮點莫過於最後一張照，脂粉未施的麥明詩手捧著泡麵吃得津津有味，她身邊還被眾多零食圍繞。

麥明詩豁出去曬素顏，雖然女神光環全失，不過親民舉動仍吸引網友狂讚：「認真工作的女人連吃杯麵都美麗動人」、「我只看到認真工作的女性」、「美貌與智慧並重，喜歡你」、「很寫實的生活照」。

麥明詩雖然淡出演藝圈，不過她仍樂於在網上分享上班族生活日常，麥明詩今年還復出螢光幕演網劇《逐流時代》，麥明詩的顏值與身材依舊在線，而不吝嗇展現好身材的麥明詩，還在日前過30歲生日時，豪曬比基尼辣照，她大尺度放送酥胸、美肌和長腿，火辣身材曲線讓網友看傻眼。