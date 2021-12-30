跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷，日夜溫差大，在永安的「蘇班長」說，近來白天天氣還有約20度，如果中央氣象局發布寒流來，加上陰雨天，就會擔心龍虎斑會受到寒害。他已經架好防風棚，也準備了鼓風機，因應寒流來襲。

蘇班長安心石斑創辦人蘇國禎表示，在每年冬季都會在東北角搭建防風棚，以免寒風直接吹襲魚塭，並搭配鼓風機對魚塭的水加溫，保持溫度。以養殖魚類的抗冷性來說，龍虎斑比較怕冷，青斑就還好，氣溫如果驟降，龍虎斑就不太願意吃飼料了，目前還會多少吃一點。

高雄市海洋局說，依據中央氣象局資訊，跨年期間東北季風增強，各地區氣溫轉冷日夜溫差大，平地最低氣溫大約在13至15度，沿海空曠地區因強輻射冷卻效應影響，其溫度可能更低。

海洋局長張漢雄特別籲請養殖業者加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。在低溫期間盡量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。

在氣溫回升、暖和之日，視情況再斟酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕死亡。必要時規劃盡早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。