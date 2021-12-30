香港文匯網報導，今天（30日）上午，杭州機場迎來一條全新的國際貨運航線：「紐約-杭州-首爾-紐約」。該航線是浙江省成功引入的首條第五航權全貨運航線，這標誌杭州已成為航空運輸市場第五航權開放的城市，杭州機場開啟「跨國公車」貨運模式。

今天上午9時42分，從美國紐約飛來的全貨機航班5Y551降落杭州機場，隨後經過2個小時的裝卸，83.75噸電商貨品從杭州機場起飛，1.64噸貨物前往韓國首爾，82.11噸貨物前往美國紐約。

該航線由順豐國際包租美國阿特拉斯航空貨機，使用波音747-400F全貨機執飛，航班初期每周1班，後期將逐步加密班次量。和以往不同的是，此次航線將杭州機場作為中轉站，通過利用中、美、韓三國之間的國際航權第五業務權（簡稱第五航權），實現杭州、紐約和首爾三地機場間自由上下貨物並靈活分配貨物。

第五航權，即第三國准入權，是指一個國家的航空公司在經營某條國際航線的同時，獲得在中途第三國經停並載運客貨的權利。第五航權的開放意味着杭州機場獲得了全球更高開放水平樞紐的「入場券」，第五航權貨運航線能夠使一地的貨物一次性通達多個國家，並且通過在經停點上下貨物實現「多點串聯」，縮減陸地中轉分撥的環節，減少飛行運輸成本。

杭州機場副總經理孫霞峰表示，杭州機場嘗試通過開闢第五航權航線，搭建起一套新的航空貨運生態系統。上下游企業通過延伸服務鏈條、擴展銷售網絡、增加貨源管道、加密航班頻次等舉措支撐航線發展，將帶動提升浙江省航空貨運吞吐量。

今年前三季，浙江全省機場累計完成國際（含地區）貨郵吞吐量17.51萬噸，比去年同期增長63％，位列全大陸第四。其中杭州機場完成國際貨郵吞吐量13.47萬噸，比去年同期增長77％。