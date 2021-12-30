高雄賴姓男子深夜在高雄某知名PUB消費時、邂逅一名辣妹，兩人相談甚歡、一拍即合，還走出店外、在騎樓直接擁吻愛撫，賴男提出「打野砲」的要求遭辣妹拒絕，竟硬上性侵得逞，辣妹最後僅穿內衣褲跑回店內求救，高雄地院依強制性侵罪判賴男3年2月，可上訴。

判決指出，去年8月7日凌晨2點半，賴男到苓雅區某知名夜店飲酒作樂時，席間認識一名身材姣好的辣妹，兩人熟識後，認為店內音樂震耳欲聾，相約到店外聊天，兩人乾柴烈火，直接在PUB外的騎樓擁吻愛撫，賴男慾火焚身，把辣妹拉到一旁暗巷表示想發生關係，但辣妹不肯，推開賴男表示拒絕。

賴男見狀不肯罷休，竟直接拉住辣妹，強押她在牆上，用暴力手段對她性侵得逞。辣妹遭性侵後，身上只剩下內衣褲，崩潰大哭、抓起洋裝跑回PUB門口求援。店門口工作人員見狀立刻報警。

賴男當庭坦承犯行，也積極表示想和辣妹和解、彌補損害。辣妹控訴，自己被性侵後，只要回想到那種感覺就很難受、很不舒服，甚至惡夢不斷，精神方面也出了問題。服藥將近1年，不太能接受人多的地方，有時會害怕和異性四目交接，希望法官對賴男加重其刑。辣妹的女性友人也作證，表示辣妹事後

會在社群網站上張貼比較負面的訊息，實在讓人擔心。

法官審酌辣妹的驗傷報告以及現場監視器畫面，認定賴男性侵，痛批賴男為一己慾念，竟對辣妹強制性交，對辣妹的性自主決定權及身心健康造成極大損害，實不可取，最後判賴男3年2月，可上訴。