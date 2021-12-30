立委柯建銘嗆聲嗆彰化要升格沒修《地制法》不可行，彰化縣長王惠美強調，彰化縣目前要升格直轄市，不用像縣市合併需修法，且別縣市還在紛紛擾擾之際，彰化升格才是最沒有爭議。

王惠美指出，北部有三個直轄市，南部有兩個，但現在中部只有台中，彰化升格能和台中成為雙子星城市，不至於讓人口都集中在台中。且彰化建縣快300年，當年台南升格是以文化古都勝出，但盤點彰化國定、縣定古蹟等，都不輸台南，從經濟層面上來看，彰化隱形冠軍也是最多，上市櫃公司也很龐大，都不容忽視。

王惠美強調，當前最關注的太陽能、風力發電等綠能，彰化的表現也都特別優秀，尤其台灣的風力發電，近80％都在彰濱外海，綠能公司總部也設在彰化，形成產業鏈，彰化已經非同過去了。

王惠美說，畢竟「縣」與「直轄市」的差別很大，希望透過升格為市後能更寬廣，讓彰化縣發展更好，早在卓前縣長時就曾申請要升格為直轄市，但未獲中央認同，既然又再度點燃這個議題了，懇請中央讓彰化升格，彰化縣的立委、縣議員，不分黨籍通通都支持，彰化升格對彰化的未來，不可同日而言，彰化一定會更好、更進步。