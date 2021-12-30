台商回流科技廠辦建案增加，並帶動房地產市場景氣活絡，加上政府促進經濟發展推動前瞻計畫等公共工程，國內營造廠喜迎近十年來好景；中鼎(9933)、欣陸投控(3703)旗下的大陸工程、達欣工程(2535)，手中的在建工程金額都創下歷史新高。而新亞建設(2516)合約工程金額超過400億元，也衝高近十年的高峰。

主要以承攬公共工程為主的新亞建，手中在建工程以捷運、道路、橋樑等土木工程，以及集合合宜住宅、辦公大樓、學校、廠房等建築工程為多。

受惠於台商返台投資、台積電等國內科技廠辦建廠需求強勁，以及商辦、住宅及公共工程案量增加，達欣工統計在建工程金額已達661億元。

達欣工手中在建工程中近五成是科技廠辦，公共工程約有二成五， 近三成為商辦及住宅建案。

日前，大陸工程才獲選合約金額96億元的台北市政府捷運工程局「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程/北機廠案」。

加上此新案挹注後，大陸工程目前的在建工程案量累計超過740億元，相當於大陸工程2020年合併營收的5.3倍，將足以支撐未來幾年的營收成長目標。

受惠台商回流，以及政府發展綠能、節能減碳，國內最大統包工程商中鼎(9933)至11月底，在建工程達3287億元，改寫歷史新高。

主要客戶分布在東南亞、台灣、美國、中東、中國大陸等地的中鼎，在這些手中在建工程中，中鼎指出，台灣市場就占了81％。

在建工程多、入帳就多；根據新亞建、達欣工、大陸工程及中鼎工程今年前三季的營收獲利，都比去年有2位數的成長。

目前營造業廠商最大的營運挑戰，來自成本持續上漲，以及缺人、缺料等變數；業者指出，公共工程公部門有物價調整機制，原物料相對有機會轉嫁。而在承攬民間企業工程，為降低風險，則是透過科技整合在設計規畫、施工管理等整個營造 流程，精簡成本、提升營運效率，以維持、甚至提升毛利率。