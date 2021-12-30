每年冬季，太魯閣天祥地區都吸引許多愛花人士到此一遊，隨著近日冷氣團南下，太魯閣天祥地區的梅花已陸續開約4成左右，如冷空氣持續發威、1月中旬將有望欣賞整片梅林，喜歡賞花的旅人們可得把握絕佳時機。

太魯閣祥德寺前，可賞詩情畫意的美景。（太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣晶英酒店坐擁太魯閣國家公園內、中橫公路路段中絕佳的賞梅景點，不必遠行、整片花海即在眼前，抬頭仰望還可欣賞山嵐舞曳，酒店前方的梅園、福園以及臨近的文天祥公園皆是最佳賞花處。旅人在白天時可以漫步林間靜賞詩情畫意，或是打卡紀錄雪白花海盛況；夜晚在太魯閣晶英酒店內也精彩，頂樓池畔火盆區舉辦原住民音樂會，眾人圍著溫暖的火光在峽谷一同歡唱，留下冬季溫馨的美好回憶。

太魯閣晶英酒店邀請旅人們來趟賞梅之旅，即日起至明年3月31日推出「冬綺·一泊二食住房專案」，雙人成行，平日每人5100元起+10%，包括山嵐客房住宿1晚、自助早餐、任選中式合菜或自助晚餐，而房客在住宿期間可以免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，度過愜意的峽谷賞梅假期。