基隆前警員張晉維與友人余孟修共謀，假借辦案私吞毒品，形成黑道白道集團，張更將同事黃民欣、學弟周聖倫、蘇昱端拉入，審判長劉桂金認為，警界有「績效至上」文化，重「成果」輕「流程」，只要數字好看能成為長官心中「紅人」帶出場，但缺乏督考機制，更受學長學弟制牽絆應檢討。

基隆市4名警員涉嫌濫用職權，與余孟修等4人共謀，以「黑吃黑」手法，偵辦多起毒品案件，獲取不法利益，基隆地院今天上午一審宣判，法官依違反貪汙治罪條例等罪，判張晉維5年6月、褫奪公權2年；黃民欣3年、褫奪公權2年；周聖倫2年6月、褫奪公權1年；蘇昱端無罪。

法院審理時，張晉維供稱，一開始從警因績效好，配合從事臥底，查獲多起重案件，爾後因達不到以往成績，遭所長譚龍翔冷言冷語檢討，稱其成日只知養狗是廢人因此，日漸對警職身分感到卑微，反而在黑道受到真誠對待，覺得臥底環境才是快樂的，進而想方設法獲取線報，想維持以往績效。

周聖倫說，派出所開會時，績效差者會被點名，所長也會加以批判，讓人備感壓力，會起貪念主要是不想被長官罵，也想聽從學長張晉維的話，加上當時有卡債、寵物生病等因素；黃民欣進一步指出，警界有績效制度要求，績效好除了有考績獎金、對升遷有影響，也易獲得所長好言相看。

基隆地院今日宣判，審判長劉桂金接受採訪時表示，張晉維原是體保生考上警察，因長相從白道被推到黑道，更因績效問題，讓張覺得當臥底才是快樂的，成了警察變黑道的故事。她說，這次案件一直思考要給怎麼樣刑度，也失眠很久，不斷思索刑法不是處罰，主要目的是教化，希望他們能知錯能改、回歸社會，不是關起來以後就不會犯罪。

劉桂金指出，讓她失眠更久的是周聖倫，只因張是學長、為了績效，並受學長學弟制牽連下，認為只要搭上船就有錢分、不用被所長罵，但沒想到再也下不了船，不斷沉淪下去。她提及，可從長官帶紅人出去吃飯見世面、值班值勤給予關照等面向看出，績效考評制度只重「成果」輕「流程」，對於辦案是否落實法律規範，缺乏督考機制，並加重「只論數字不管其他」的謬誤心態。

劉桂金指出，本案被告因績效問題，出現黑吃黑狀況，相信還有很多犯罪黑數，希望判決有教育意義，如果有基層員警也做過同樣的事，不要再犯，身為長官也該重新檢討警察績效制度。她說，曾聽過一句話，「警察除了不會生小孩，什麼都生的出來」，希望績效是真的績效，不要是扭曲的制度，若不改善，只會讓警察制度持續惡化。