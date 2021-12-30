立法院外交及國防委員會今再度邀請駐日代表謝長廷報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，但謝長廷又再度請假未出席，對此，國民黨團質疑，現在蔡政府在等1月9日的投票結果嗎？難道2022新年禮物開放核食進口？要不然謝長廷為何至今不敢面對國會，面對人民在躲什麼、怕什麼？

國民黨團指出，網軍頭楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處、護駐日代表謝長廷，法院認定楊蕙如就是網軍業主，構成公然侮辱，月前台北地院依侮辱公署罪判楊蕙如六月徒刑在案。誰是楊蕙如的幕後老闆？誰拿著國家俸祿緃容網軍在打擊基層士氣？三年過去了，謝長廷還蘇啟誠前處長一個公道了嗎？

國民黨團表示，謝長廷四月初在臉書不斷幫福島核電廠排廢水說好話，更引用日本官員的說法「中韓也是把含氚核廢水排放入海。也沒有發現周圍環境有不良影響。」還倒過來說並台灣核能電廠的爐心冷卻水也是排放入海。睜眼說瞎話程度令人無法接受。當時謝長廷以疫情不便回台，抵抗國會監督。現在人在國內不應該向國人好好交代嗎？

國民黨團說，日本駐台首席副代表星野光明曾表示，台灣官員宣稱能順利加入的講法過於樂觀。日前日駐台代表泉裕泰：「等待著台灣自己的決心」。當初政府開放萊豬時，民進黨畫的大餅FTA、BTA等，至今一個都沒能實現。現在又要拿食安換CPTPP入場券，到頭來會不會又是白忙一場？

國民黨團也提及，今年10月在立法院蘇貞昌公開表示：「不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP。」現在公投結束了，王美花立即改口說：「我們不要再叫人家『核食』」這是否代表政府準備無預警的開放日本核食？。政府不斷在騙人民，會不會送給人民新年禮物就是開放核食進口？